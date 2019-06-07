Ученые назвали границу человеческой выносливости: беременные женщины - чемпионы по выживанию

7 июня, 2019, 08:51

Беременные женщины являются специалистами по выносливости, ведь живут почти на грани того, с чем человек может справиться

Исследование проводил Университет Дьюка (США), передает BBC.

Исследователи заявляют, что определили границу человеческой выносливости, проанализировав гонки почти 5000 км.

Отмечается, что предел выносливости, по мнению исследователей, - это потребление калорий, которое в 2,5 раза превышает уровень метаболизма организма в покое, или 4000 калорий в день для среднего человека.

Все, что выше этого, не позволит человеку поддерживать такой режим в долгосрочной перспективе.

Исследование, проведенное Университетом Дюка, также показало, что беременные женщины являются специалистами по выносливости, поскольку живут почти на грани того, с чем человек может справиться.