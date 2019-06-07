Убийство ветерана и активиста Сармата: после ночного заседания суд выпустил из-под ареста главного подозреваемого

7 июня, 2019, 07:31

Печерский районный суд города Киева во время заседания 6 июня отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей главному подозреваемому в организации убийства бердянского активиста, участника АТО Виталия "Сармата" Олешко - Михаилу Сигиде

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что заседание суда было неанонсированным.

Судья решил выпустить Сигиду из-под стражи под домашний арест.

Журналистка Наталья Седлецкая заметила в Facebook, друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры.

"А задержанный Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания в отношении истинного заказчика", - добавила она.