Убийство ветерана и активиста Сармата: после ночного заседания суд выпустил из-под ареста главного подозреваемого
7 июня, 2019, 07:31
Печерский районный суд города Киева во время заседания 6 июня отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей главному подозреваемому в организации убийства бердянского активиста, участника АТО Виталия "Сармата" Олешко - Михаилу Сигиде
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что заседание суда было неанонсированным.
Судья решил выпустить Сигиду из-под стражи под домашний арест.
Журналистка Наталья Седлецкая заметила в Facebook, друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры.
"А задержанный Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания в отношении истинного заказчика", - добавила она.
- 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел российский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали возле Мелитополя.
- В деле об убийстве Олешко в Бердянске задержали 5 подозреваемых.