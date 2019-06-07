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Espreso.tvОбществоУбийство ветерана и активиста Сармата: после ночного заседания суд выпустил из-под ареста главного подозреваемого

Убийство ветерана и активиста Сармата: после ночного заседания суд выпустил из-под ареста главного подозреваемого


фото: Радіо Свобода
Печерский районный суд города Киева во время заседания 6 июня отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей главному подозреваемому в организации убийства бердянского активиста, участника АТО Виталия "Сармата" Олешко - Михаилу Сигиде

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что заседание суда было неанонсированным.

Судья решил выпустить Сигиду из-под стражи под домашний арест.

Журналистка Наталья Седлецкая заметила в Facebook, друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры.

"А задержанный Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания в отношении истинного заказчика", - добавила она.

  • 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел российский плен.
  • Подозреваемых в убийстве Олешко задержали возле Мелитополя.
  • В деле об убийстве Олешко в Бердянске задержали 5 подозреваемых.
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