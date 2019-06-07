Тяжелобольной политзаключенный Бекиров 12 часов ожидал заседания "суда" без еды и помощи врачей, - адвокат

7 июня, 2019, 09:28

Политзаключенный Эдем Бекиров 12 часов провел в ожидании заседания без еды и медицинской помощи

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладин, передает Радио Свобода .

Отмечается, что судья направил постановление в прокуратуру для проверки и реагирования на то, что Бекиров более 12 часов провел в ожидании заседания без еды и медицинской помощи.

"Суд выяснил, что Бекирова вывели из камеры в 7 утра и до позднего вечера у него ни крошки во рту не было. Это при том, что у Бекирова сахарный диабет и, по рекомендации врача, он должен принимать пищу каждые 3 часа. Последствия могут быть очень печальными, вплоть до диабетической комы", - рассказал Ладен.

По словам адвоката, суд допросил начальника конвоя: сотрудник ФСИН пояснил, что сухпайок Бекирову не предусмотрен, "потому что возить недалеко", а по внутреннему приказу конвоир не имеет права передавать подсудимому ни продукты питания, ни воду, выданную туристической компанией.

Ладен добавил, что защита хлопотал о вызове скорой медицинской помощи. Но Бекиров заявил о намерении бойкотировать "суд", поэтому не ответил на вопрос судьи, нужна ли ему медицинская помощь.