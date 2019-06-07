Третьяков: "Парламент установил ответственность за вандализм в отношении памятников защитников Украины"

7 июня, 2019, 12:33

Верховная Рада поддержала законопроект, устанавливающий ответственность за надругательство над памятниками защитникам Украины, героям Революции Достоинства и борцам за независимость нашей страны в ХХ веке

Об этом, как сообщают "Факты", заявил народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков.

"Даже на пятом году войны, когда счет погибших за Украину составляет тысячи и тысячи, находятся вандалы, которые пытаются уничтожить память о наших героях. Сегодня, 6 июня, Верховная Рада 235 голосами поддержала законопроект, которым установлена ​​ответственность за надругательство над памятниками защитникам Украины, героям Революции Достоинства и борцам за независимость нашей страны в ХХ веке. Как один из соавтором этого законопроекта убежден, что подобные преступления заслуживают сурового наказания", -отметил Третьяков.

По словам народного депутата, теперь вандалы будут нести уголовную ответственность от 3 до 5 лет лишения свободы.

"Война, кроме героических поступков настоящих людей, вынесла на поверхность и тех, кто пытается мимикрировать под наших воинов и получить от этого какую-то выгоду. Уверен, что подобные случаи также должны получить не только этическую оценку в обществе, но и жестко пресекаться государством. Именно поэтому вновь принятый законопроект предусматривает серьезные штрафы за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих, а также незаконное ношение государственных наград, их покупку и продажу", - рассказал Третьяков.