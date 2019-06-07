Тезис, что Россия не контролирует наемников, ложится в логику российской пропаганды, - Яременко о заявлении Зеленского

7 июня, 2019, 12:57

Заявление о том, что РФ не контролирует боевиков на Донбассе, соответствует направлению утверждений российской пропаганды об отсутствии в Украине военных РФ и требованиям к прямым переговорам с главарями террористических "ЛНР" и "ДНР"

Об этом заявил в Facebook экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, комментируя заявление президента Владимира Зеленского по поводу гибели украинских военных на Донбассе.

"Мы обвиняем Россию в том, что она ведет против Украины войну. И тезис о том, что Россия не контролирует наемников на Донбассе, прекрасно ложится в логику российской пропагандистской линии - нас там нет, а если на Украине хотят мира, то пусть договариваются с Донецком и Луганском ", - написал Яременко.

Дипломат также отметил, что эскалация вооруженного конфликта на Донбассе боевиками, наоборот, свидетельствует о том, что Россия их контролирует, ведь технику, оружие, продовольствие и деньги для ведения боевых действий они получают именно от РФ.

"Прежде всего, потерять контроль над теми, кого нанял (над наемниками), невозможно. Ты просто прекращаешь их наем - и проблема решена. Россия не может потерять контроль над своими наемниками на Донбассе. Она их туда отправляет, занимается их ротацией, кормит, одевает, вооружает, платит заработную плату, подписывает приказы на применение оружия. Наемники не могут жить без боеприпасов, питания, медикаментов, заработных плат. Следовательно Россия контролирует их ежесекундно, полностью и бескомпромиссно. Увеличение количества обстрелов и жертв в результате этих обстрелов, наиболее вероятно, свидетельствует не о потере контроля Россией над наемниками, а наоборот - Россия прекрасно их контролирует, прекрасно их использует как рычаг в переговорах, а заодно и то, что никаких изменений в "переговорной тактике" России не произошло ", - добавил Яременко.