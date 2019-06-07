Тетерук: Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над "наемниками" это тупо

7 июня, 2019, 16:13

Администрации президента следует руководствоваться прямой нормой действующего закона Украины

Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук прокомментировал заявление Владимира Зеленского относительно обострения на фронте, об этом он написал в Facebook.

"Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над "аемниками" это тупо", - считает он.

По мнению нардепа, Администрации президента Украины следует руководствоваться прямой нормой действующего закона Украины.

"... в котором, в частности, говорится, что" принимая во внимание, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящих из регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, узурпировавшие выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины" (с)", - пишет Тетерук.

И уверяет, что "за все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает исключительно Россия, как страна-агрессор, и никто другой!"