Системе нужны люди, которых можно "держать за причинное место", - Чумак
Об этом заявил нардеп Виктор Чумак, сообщает Еспресо.TV.
На фоне вероятного убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова, которое вызвало возмущение в обществе работой правоохранительных органов, случай в очередной раз обозначил проблему в МВД с подбором кадров, их обновлением и переаттестацией, отметил он.
По словам народного депутата, украинская политика - это челночное движение, когда "все бегут, но никто никуда не движется".
"В украинской политике не действуют ключевые принципы государства. Их не хотят внедрять. Это называется принцип верховенства права и принцип неотвратимости наказания", - отметил он.
По его мнению, эта проблема касается не только МВД. Она существует в ГСЧС, судах, пограничной службе.
"Нужны люди, которых можно "держать за причинное место", чтобы они выполняли указания. Поэтому, их никто менять не будет", - отметил Чумак.
По словам народного депутата, на пути этому должно стать обновление кадров, их переаттестация.
"Инструкции по переаттестации работников - ведомственные. Это подзаконные акты, их не принимает Верховная Рада", - подчеркнул Чумак.
Он напомнил, что был среди смельчаков, нажавших кнопку за отставку главы МВД Авакова.
- Напомним, 1 июня, в пгт. Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
- 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении .
- 3 июня ранен 5-летний Кирилл Тлявов умер .
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Начальник полиции Киевской области Ценов подал в отставку .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет подавать в отставку .
- У здания МВД в Киеве прошли акции протеста , а в Переяславе-Хмельницком участок полиции забросали файерами .