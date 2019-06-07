Системе нужны люди, которых можно "держать за причинное место", - Чумак

7 июня, 2019, 20:42

Государственная система нуждается в обновлении и переаттестации сотрудников, но этот процесс тормозят ведомственными инструкциями

Об этом заявил нардеп Виктор Чумак, сообщает Еспресо.TV.

На фоне вероятного убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова, которое вызвало возмущение в обществе работой правоохранительных органов, случай в очередной раз обозначил проблему в МВД с подбором кадров, их обновлением и переаттестацией, отметил он.

По словам народного депутата, украинская политика - это челночное движение, когда "все бегут, но никто никуда не движется".

"В украинской политике не действуют ключевые принципы государства. Их не хотят внедрять. Это называется принцип верховенства права и принцип неотвратимости наказания", - отметил он.

По его мнению, эта проблема касается не только МВД. Она существует в ГСЧС, судах, пограничной службе.

"Нужны люди, которых можно "держать за причинное место", чтобы они выполняли указания. Поэтому, их никто менять не будет", - отметил Чумак.

По словам народного депутата, на пути этому должно стать обновление кадров, их переаттестация.

"Инструкции по переаттестации работников - ведомственные. Это подзаконные акты, их не принимает Верховная Рада", - подчеркнул Чумак.

Он напомнил, что был среди смельчаков, нажавших кнопку за отставку главы МВД Авакова.