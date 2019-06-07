Сербских фанатов не будет на матче с Украиной во Львове
7 июня, 2019, 12:01
Болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на сегодняшнем отборочном матче Евро-2020 с командой Украины
Эту информацию подтвердили УАФ в Футбольном союзе Сербии.
Билеты из гостевой квоты на этот поединок переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
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