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Espreso.tvСпортСербских фанатов не будет на матче с Украиной во Львове

Сербских фанатов не будет на матче с Украиной во Львове


фото: vesti
Болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на сегодняшнем отборочном матче Евро-2020 с командой Украины

Эту информацию подтвердили УАФ в Футбольном союзе Сербии.

Билеты из гостевой квоты на этот поединок переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

 

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