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Espreso.tvОбществоСБУ предотвратила мощный теракт в Запорожье

СБУ предотвратила мощный теракт в Запорожье

В Запорожье задержали жителя Донецкой области, который планировал теракт в жилом районе путем подрыва 1,5 кг пластида

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Взрывчатку, которая содержала около 1,5 кг пластида, он заложил в мусорный бак поблизости детской игровой площадки, в одном из жилых районов Запорожья, говорится в сообщении.

"После того, как мужчина ушел, взрывное устройство сразу обезвредили. Впоследствии он прибыл в свое временное помещение, где совершил телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев в СМИ новости о взрыве, вернулся на место преступления, где его и задержали", - отметил начальник контрразведки Алексей Петров.

Отмечается, что выбор человеком места для закладки взрывчатки был сознательным, но так как сейчас идет следствие, правоохранители пока не могут разглашать детали дела без разрешения следователей.

Взрывное устройство было очень мощным. Исходя из количества пластида, зона поражения составила бы около 10 метров, говорится в сообщении.

 

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