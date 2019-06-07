Самый большой газовый участок в Черном море может получить убыточная американская фирма с сомнительной историей, - "Схемы"

7 июня, 2019, 11:49

Право разрабатывать и добывать газ на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией. Компания Frontera Resources инициировала конкурс на право распределения нефти и газа на рекордном по площади участке (9,4 тысячи квадратных километров)

При этом она сама может претендовать на 300 млн тонн сырья на шельфе Черного моря, говорится в расследовании журналистов программы Схемы: коррупция в деталях.

В ответ на обращение американской компании Кабмин объявил конкурс в апреле этого года. Условия для инвестора - полтора миллиарда гривень инвестиций на разведку, по меньшей мере пять скважин за первые пять лет, а государственная доля прибыльной продукции должна составлять не менее 11%. Потенциальным инвесторам было отведено 60 дней на подачу заявок. Предложения в Министерстве энергетики обещают раскрыть уже 12 июня.

"Пока неизвестно, сколько поступило заявок и насколько большой интерес к месторождению. Но один претендент занял проактивную позицию. Это компания, которая сама же и инициировала проведение конкурса - Frontera Resources", - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной. Инвестиционный банкир Эрик Найман называет убыточность компании "хронической".

"Им не удается зарабатывать деньги. Причем они так "проедают" капитал, которого не так уж и много. У них дефицит собственного капитала. Минус 37 млн долларов собственного капитала и убытки ежегодные генерируются в районе по несколько миллионов долларов в год", - заявил Найман.

Журналистка-расследователь из Кишинева Виктория Додон рассказала, что в конце 2016 г. Frontera выиграла подобный украинскому конкурс на огромный участок в Молдове, однако есть подозрения, что он был фиктивным.

"Представителем фирмы-конкурента был бывший сотрудник Frontera Resources. Это дает основания полагать, что конкурс был фиктивным", - сказала Додон.

За два с половиной года, говорит журналистка, компания не начала никаких работ.

"Все стоит на месте. Компания не предоставила никакой информации о количестве нефти или газа, которую они думают, что могут найти или нашли в Молдове. Они обещали, что будут инвестировать по крайней мере 500 млн долларов во все работы, откроют сотни новых рабочих мест и что поставят на рынок не менее 100 млн баррелей нефти", - вспоминает она.

В Грузии Frontera подписала соглашение о распределении ресурсов еще в 1997 году. За это время, рассказывает журналист Мамука Куциани, компания пробурила несколько скважин и начала поставлять газ, которого хватает только для внутреннего рынка. Хотя компания обещала, что будет и на экспорт. Ранее на тот момент министр энергетики Каха Каладзе открыто обвинял компанию в том, что она специально завышает реальные показатели запасов нефти и газа в Грузии. Это было сделано для того, или искусственно повысить инвестиционную привлекательность компании, говорится в материале.