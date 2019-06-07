Российский эсминец чуть не врезался в крейсер США в Филиппинском море

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец "Удалой" I DD 572 выполнил опасный маневр против крейсера USS Chancellorsville", - сказал он.

Российский эсминец прошел на расстоянии от 15 до 30 метров от американского крейсера.

Российская же сторона обвиняет в случившемся американцев.

Как сообщает ТАСС, авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей РФ шли параллельными курсами.

"Крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 м от корабля", - сказали в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

Там добавили, что "с целью предотвращения столкновения экипаж эсминца был вынужден совершить экстренное маневрирование". РФ заявила командиру американского корабля протест.

Клейтон Досс описал российское утверждение о том, что американский корабль действовал опасно, как "пропаганду".

Корабль USS Chancellorsville осуществляет операции на море с 1988 года. Крейсер оснащен управляемыми ракетами, скорострельными пушками и несет два противолодочных вертолета. Сейчас он базируется в японском Йокосуке.