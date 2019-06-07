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Espreso.tvОбществоРоссийские "вещатели" захватили в Крыму украинские FM-частоты

Российские "вещатели" захватили в Крыму украинские FM-частоты

В 8 населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что в 8 населенных пункатх (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

Вещание украинских FM из Чаплинки в северном Крыму перекрывают следующие российские станции:

  • Частоту радио "Культура" 95,3 - радио "Крым"
  • Частоту "Перец FM" 96,4 - радио "Море"
  • Частоту "Херсон FM" 100,9 - российское "Ретро FM"
  • Частоту радио "Мейдан" 102,3 - "Спутник"
  • Частоту радио "Хаят" 103,5 - "Маяк"
  • Частоту радио "Проминь" 106,4 - "Ватан Седас"

Вещание украинских FM из Чонгара в северном Крыму перекрывают следующие российские станции:

  • Частоту "Украинского радио" 100,7 - радио "Спутник"
  • Частоту "Перец FM" 101,9 - русский "Европа +"
  • Частоту радио "Проминь" 102,6 - "Вести"
  • Частоту "Армия FM" 103 - радио "Крым"
  • Частоту "Радио НВ" 104,1 - радио "Море"
  • Частоту "Крим.Реалии" 105,9 - "Вести"
  • Частоту радио "Херсон FM" 107,8 - "Ватан Седас"

Также сообщается, что в 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции.

Также сообщается, что на подконтрольной Украине территории у КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" слышен сигнал двух российских радиостанций.

 

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