Российские "вещатели" захватили в Крыму украинские FM-частоты

7 июня, 2019, 08:23

В 8 населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что в 8 населенных пункатх (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

Вещание украинских FM из Чаплинки в северном Крыму перекрывают следующие российские станции:

Частоту радио "Культура" 95,3 - радио "Крым"

Частоту "Перец FM" 96,4 - радио "Море"

Частоту "Херсон FM" 100,9 - российское "Ретро FM"

Частоту радио "Мейдан" 102,3 - "Спутник"

Частоту радио "Хаят" 103,5 - "Маяк"

Частоту радио "Проминь" 106,4 - "Ватан Седас"

Вещание украинских FM из Чонгара в северном Крыму перекрывают следующие российские станции:

Частоту "Украинского радио" 100,7 - радио "Спутник"

Частоту "Перец FM" 101,9 - русский "Европа +"

Частоту радио "Проминь" 102,6 - "Вести"

Частоту "Армия FM" 103 - радио "Крым"

Частоту "Радио НВ" 104,1 - радио "Море"

Частоту "Крим.Реалии" 105,9 - "Вести"

Частоту радио "Херсон FM" 107,8 - "Ватан Седас"

Также сообщается, что в 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции.

Также сообщается, что на подконтрольной Украине территории у КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" слышен сигнал двух российских радиостанций.