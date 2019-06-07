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Espreso.tvОбществоRoshen сокращает производство на фабрике в Литве. Большинство работников уже уволили, - СМИ

Roshen сокращает производство на фабрике в Литве. Большинство работников уже уволили, - СМИ


фото: rbc
Кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, сократила производство в Литве и уже уволила две трети сотрудников

Об этом сообщает Лига со ссылкой на литовские СМИ.

По их данным, ОАО Roshen, которое занимается производством карамели в Клайпеде, было убыточным предприятием.

Проблемы начались с 2011 года. В 2017 году убытки компании составили 84 тыс. евро. В 2018 году они выросли до 333,5 тыс. евро.

Отметим, фабрика в Литве вошла в корпорацию Roshen в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.

 

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