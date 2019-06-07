Roshen сокращает производство на фабрике в Литве. Большинство работников уже уволили, - СМИ
7 июня, 2019, 14:53
Кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, сократила производство в Литве и уже уволила две трети сотрудников
Об этом сообщает Лига со ссылкой на литовские СМИ.
По их данным, ОАО Roshen, которое занимается производством карамели в Клайпеде, было убыточным предприятием.
Проблемы начались с 2011 года. В 2017 году убытки компании составили 84 тыс. евро. В 2018 году они выросли до 333,5 тыс. евро.
Отметим, фабрика в Литве вошла в корпорацию Roshen в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.
- Напомним, недавно стало известно, что кондитерская корпорация Roshen закрывает социальный проект по установке и поддержке ранее установленных в городах по всей территории Украины спортивно-игровых площадок.
Читайте также
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-