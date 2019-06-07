Рада снова отложила введение стандарта Евро-6 на авто
Об этом сообщает Бизнес.Цензор.
Соответствующую поправку в статью 2 закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" депутаты внесли во время голосования за законопроект № 10359 о внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий".
За проголосовало 239 нардепов.
Отметим, отсрочка введения стандарта "Евро-6" касается как новых, так и подержанных транспортных средств по следующим кодам товарных позиций: 8701 20 (тракторы колесные для полуприцепов), 8702 (транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек), 8704 ( грузовые автомобили), 8705 (спецавтомобили и строительная техника), 8703 (новые легковые автомобили).
- Напомним, с 1 января 2016 года в Украине начал действовать стандарт экологической безопасности Евро-5, который предусматривал, что авто должно быть выпущено не ранее 2010 года.
- С принятием так называемых законов о евробляхах Евро-5 фактически отменено. Поэтому в Украину разрешено привозить машины любого возраста.
- В июне 2017 Верховная Рада перенесла введение стандарта экологической безопасности "Евро-6" в Украине с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.