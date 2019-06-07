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Espreso.tvОбществоРада приняла закон, который упрощает иностранным добровольцам процедуру получения украинского гражданства

Рада приняла закон, который упрощает иностранным добровольцам процедуру получения украинского гражданства

Верховная Рада 6 июня приняла в целом закон по поводу правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины

Об этом говорится на сайте Рады.

Предлагается внести изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины", в котором должна быть предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Также в данном законе предлагается признать иностранных добровольцев тковыми, которые находятся на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Кроме этого, законопроектом предусматривается установление ограничений по поводу добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства государству-агрессору или странам, не признающим территориальную целостность Украины или поддерживающим агрессию против Украины.

 

 

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