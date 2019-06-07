"Спасибо, что продолжаете пробивать дно": Зеленский заявил, что убедился в верности решения о роспуске Рады
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Президент должен быть объективным. Поэтому, когда есть за что - нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо... Что сделали депутаты за эти дни: оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров и старых силовиков на должностях. Оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", - заявил Зеленский.
Президент поблагодарил нардепов, за то, что они своей "плодотворной работой доказывают, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным".
По его словам, сейчас уровень поддержки парламента составляет 4%.
"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно. Поэтому сделаем их еще раз", - подытожил Зеленский.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады, потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны, а также предложил правительству уйти в отставку.
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмене депутатской неприкосновенности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмены мажоритарной системы.
- Совет отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.