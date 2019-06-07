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Espreso.tvОбщество"Спасибо, что продолжаете пробивать дно": Зеленский заявил, что убедился в верности решения о роспуске Рады

"Спасибо, что продолжаете пробивать дно": Зеленский заявил, что убедился в верности решения о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент должен быть объективным. Поэтому, когда есть за что - нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо... Что сделали депутаты за эти дни: оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров и старых силовиков на должностях. Оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил нардепов, за то, что они своей "плодотворной работой доказывают, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным".

По его словам, сейчас уровень поддержки парламента составляет 4%.

"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно. Поэтому сделаем их еще раз", - подытожил Зеленский.

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