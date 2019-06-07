"Шахтер" заработает 2 млн евро на отставке Фонсеки
7 июня, 2019, 13:58
"Шахтер" получит 2 млн евро от "Ромы" за то, что главный тренер Паулу Фонсеку досрочно расторгнет контракт с донецким клубом
Об этом сообщает журналист Tuttomercatoweb Мишель Кришитиелло.
По данным источника, "Рома" заплатит украинскому клубу 2 млн евро за досрочное расторжение контракта с тренером. Португалец пошел на снижение зарплаты, чтобы ускорить сделку.
Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport пишет, что ключом к достижению соглашения стал Исмаили, в котором видят замену Александру Коларову.
Контракт Фонсеки с "Шахтером" рассчитан до лета следующего года.
La Roma paga circa 2 milioni e Fonseca si è ridotto ulteriormente ingaggio per favorire l'operazione. Ci siamo: Roma a Fonseca. @tvdellosport @Glongari a #sportitaliamercato- Michele Criscitiello (@MCriscitiello) 7 июня 2019 г.
- Напомним, 6 июня стало известно, что португалец Паулу Фонсека готов сам выплатить "Шахтеру" часть денег за досрочное расторжение контракта.
- 6 июня сообщили, что "Шахтер" нашел замену Паулу Фонсеке.
- 4 июня стало известно, что "Шахтер" согласился отпустить своего главного тренера Паулу Фонсеку в итальянскую "Рому" .