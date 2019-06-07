"Шахтер" заработает 2 млн евро на отставке Фонсеки

7 июня, 2019, 13:58

"Шахтер" получит 2 млн евро от "Ромы" за то, что главный тренер Паулу Фонсеку досрочно расторгнет контракт с донецким клубом

Об этом сообщает журналист Tuttomercatoweb Мишель Кришитиелло.

По данным источника, "Рома" заплатит украинскому клубу 2 млн евро за досрочное расторжение контракта с тренером. Португалец пошел на снижение зарплаты, чтобы ускорить сделку.

Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport пишет, что ключом к достижению соглашения стал Исмаили, в котором видят замену Александру Коларову.

Контракт Фонсеки с "Шахтером" рассчитан до лета следующего года.

La Roma paga circa 2 milioni e Fonseca si è ridotto ulteriormente ingaggio per favorire l'operazione. Ci siamo: Roma a Fonseca. @tvdellosport @Glongari a #sportitaliamercato - Michele Criscitiello (@MCriscitiello) 7 июня 2019 г.