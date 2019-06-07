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Espreso.tvСпорт"Шахтер" заработает 2 млн евро на отставке Фонсеки

"Шахтер" заработает 2 млн евро на отставке Фонсеки


фото: shakhtar.com
"Шахтер" получит 2 млн евро от "Ромы" за то, что главный тренер Паулу Фонсеку досрочно расторгнет контракт с донецким клубом

Об этом сообщает журналист Tuttomercatoweb Мишель Кришитиелло.

По данным источника, "Рома" заплатит украинскому клубу 2 млн евро за досрочное расторжение контракта с тренером. Португалец пошел на снижение зарплаты, чтобы ускорить сделку.

Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport пишет, что ключом к достижению соглашения стал Исмаили, в котором видят замену Александру Коларову.

Контракт Фонсеки с "Шахтером" рассчитан до лета следующего года.

 

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