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Espreso.tvОбщество"Путин, вон из Украины": во Львове шли маршем украинские и хорватские фанаты

"Путин, вон из Украины": во Львове шли маршем украинские и хорватские фанаты

Перед поединком отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии во Львове прошел марш болельщиков с флагами, файерами и политическими лозунгами

Об этом сообщает УНИАН.

Украинские болельщики, несмотря на соперничество различных команд в футболе, воссоединились в поддержке сборной.

Болельщики скандировали "Путин, вон из Украины!", "Украина, Хорватия - братья навсегда", "Натурализации - нет!", пели знаменитый хит "Путин - х *** о" и многое другое.

 

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