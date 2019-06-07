"Путин, вон из Украины": во Львове шли маршем украинские и хорватские фанаты
7 июня, 2019, 21:17
Перед поединком отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии во Львове прошел марш болельщиков с флагами, файерами и политическими лозунгами
Об этом сообщает УНИАН.
Украинские болельщики, несмотря на соперничество различных команд в футболе, воссоединились в поддержке сборной.
Болельщики скандировали "Путин, вон из Украины!", "Украина, Хорватия - братья навсегда", "Натурализации - нет!", пели знаменитый хит "Путин - х *** о" и многое другое.
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