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Espreso.tvОбщество"Лично у меня попыток не было": Петренко об объединении "Украинской стратегии" с партией Порошенко

"Лично у меня попыток не было": Петренко об объединении "Украинской стратегии" с партией Порошенко

"Украинская стратегия" Гройсмана будет создавать коалицию с теми, кто разделяет их ценности

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Еспресо.TV.

Партия "Украинская стратегия" будет создавать коалицию в будущем парламенте с теми, кто поддерживает ценности политсилы Гройсмана, подчеркнул он.

"У нас есть четкие ценности и позиция, которые были заявлены сегодня, и которых мы придерживаемся в последние годы. Это - страна состоятельного человека, которому комфортно жить в Украине, и который имеет возможности для самореализации", - отметил Петренко.

Он отметил, если такие ценности будут у других политических сил, которые попадут в парламент, то с ними будут объединяться для принятия совместных решений.

"Поэтому, сейчас рано говорить о том, с кем "Украинская стратегия" будет объединяться в будущем парламенте", - добавил министр юстиции.

На вопрос о попытке объединиться с партией экс-президента Порошенко, Петренко ответил: "Лично у меня - не было".

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