"Это то, что хочет слышать Путин": Климпуш-Цинцадзе раскритиковала заявление Зеленского об активизации боевиков на Донбассе

7 июня, 2019, 15:06

"Если президент считает, что на оккупированных территориях востока Украины что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа. Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин", - написала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Зеленский должен объяснить заявление "быстро и исчерпывающе".

"Иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен осозновать опасностт, которым он подвергает государство", - резюмировала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела позиций ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями калибров погибли четверо украинских военных, еще 10 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что данная эскалация " свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками".

По его словам, обстрелы украинских военных являются попыткой "сорвать процесс переговоров о прекращении огня".