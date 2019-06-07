Путин признался, планируется ли объединение РФ и Беларуси
7 июня, 2019, 18:56
Президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси
Об этом сообщают российские СМИ.
"Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.
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