Путин признался, планируется ли объединение РФ и Беларуси

7 июня, 2019, 18:56

Президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.