Путин поручил переснять "Чернобыль" так, чтобы виновником катастрофы было ЦРУ

"Похоже, что президенту Российской Федерации не очень понравился "Чернобыль от HBO, который рассказывает о ядерной катастрофе в Украине в 1986 году, и поэтому он хочет поставить точку над "і". Однако, российская версия поставить точку над "і" заключается в том, чтобы исказить факты и сделать виновником в катастрофе на (украинской, - ред.) АЭС - Соединенные Штаты через агента ЦРУ", - говорится в сообщении.

Как сообщает Maxim, российский пропагандистский канал "НТВ" уже начал съемки своей версии "Чернобыля".

По словам режиссера фильма Алексея Мурадова, сюжет построен на одной из теорий, согласно которой причиной взрыва стали действия сотрудника американского ЦРУ.

"Согласно одной из теорий, американцы проникли на Чернобыльскую АЭС, и многие историки не отрицают, что в день взрыва агент спецслужб противника присутствовал на станции", - пояснил он.

Как отмечает Maxim, съемки российского "Чернобыля" на самом деле являются хорошим аргументом того, что сегодняшняя Россия самом деле ничем не отличается от бывшего СССР.

На момент Чернобыльской аварии Путин был офицером КГБ, и поэтому нет никаких оснований считать, что падение СССР сделало его менее осведомленным о том, как правительство может рассказывать свою правду.

Однако, проблема для Путина заключается в том, что HBO очень профессионально снял эту историю, и поэтому похоже, что эта пропагандистская битва уже проиграна для РФ.

Как сообщалось, в мае американский телеканал HBO представил мини-телесериал "Чернобыль", основанный на реальных событиях трагедии 1986 года. Впоследствии в США сериал "Чернобыль" назвали лучше "Игры престолов".