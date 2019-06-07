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Espreso.tvОбществоПутин подчеркнул, что не отказывался от контактов с Зеленским

Путин подчеркнул, что не отказывался от контактов с Зеленским


фото: kremlin
Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывался встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он сказал во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"А я что, отказывался? Мне никто не предлагал", - сказал Путин.

Он добавил, что от контактов с украинским руководителем Россия не отказывается.

"Мы не отказываемся от контактов, будем работать", - сказал он.

 

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