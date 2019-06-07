Путин подчеркнул, что не отказывался от контактов с Зеленским
7 июня, 2019, 17:47
Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывался встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом он сказал во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
"А я что, отказывался? Мне никто не предлагал", - сказал Путин.
Он добавил, что от контактов с украинским руководителем Россия не отказывается.
"Мы не отказываемся от контактов, будем работать", - сказал он.