Представитель Зеленского в КС говорит, что указ о роспуске Рады "полностью конституционный"

7 июня, 2019, 09:49

Представитель президента Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский назвал указ о роспуске Верховной Рады полностью конституционным и соответствующим полномочиям президента

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Указ полностью конституционный, он соответствует полномочиям президента. Мы исключаем возможность признания указа неконституционным. Сомнений в его конституционности у нас нет", - сказал Вениславский.

Он отметил, что указ президента полностью отвечает всем критериям конституционности актов президента.

"То есть он выдан на основании Конституции Украины, которая предусматривает право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Он издан в пределах полномочий президента", - пояснил представитель.

Также сообщается, что указ издан без нарушения процедуры:

"Во-первых, необходимо было провести встречу для консультаций с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, что было сделано накануне выдачи указа. Поэтому процедура была соблюдена", - добавил Вениславский.