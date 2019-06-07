Посол Франции сказала, когда Зеленского ждут в Париже
7 июня, 2019, 15:16
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон рассказала, что визит Владимира Зеленского в Париж ожидается в июне
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
"Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макроном 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и дальше поддерживать Украину", - подчеркнула посол.
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