Посол Франции сказала, когда Зеленского ждут в Париже

7 июня, 2019, 15:16

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон рассказала, что визит Владимира Зеленского в Париж ожидается в июне

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

"Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макроном 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и дальше поддерживать Украину", - подчеркнула посол.