Ограбление на $25 тыс.: в Одессе обокрали квартиру известного шахматиста
7 июня, 2019, 17:09
В Одессе неизвестные обокрали украинского шахматиста Станислава Богдановича после победы на нескольких международных турнирах
Об этом сообщает dumskaya.net.
"За последние несколько месяцев я выиграл больше, чем за все предыдущее время. Три подряд успешных турнира - это все вместе около $17 тысяч", - отметил 26-летний шахматист.
В день ограбления Богданович находился на турнире в Черноморске. После возвращения матери шахматиста с часовой прогулки, она обнаружила, что деньги пропали.
Полиция сейчас отрабатывает несколько версий ограбления. Ведь злоумышленники проникли в квартиру даже не взламывая двери, а соседи не видели никого подозрительного.
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