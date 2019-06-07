Ограбление на $25 тыс.: в Одессе обокрали квартиру известного шахматиста

7 июня, 2019, 17:09

В Одессе неизвестные обокрали украинского шахматиста Станислава Богдановича после победы на нескольких международных турнирах

Об этом сообщает dumskaya.net.

"За последние несколько месяцев я выиграл больше, чем за все предыдущее время. Три подряд успешных турнира - это все вместе около $17 тысяч", - отметил 26-летний шахматист.

В день ограбления Богданович находился на турнире в Черноморске. После возвращения матери шахматиста с часовой прогулки, она обнаружила, что деньги пропали.

Полиция сейчас отрабатывает несколько версий ограбления. Ведь злоумышленники проникли в квартиру даже не взламывая двери, а соседи не видели никого подозрительного.