7 июня, 2019, 16:45

Должностные лица Национальной гвардии под видом консервов, закупленных за государственные средства, поставляли недоброкачественную продукцию в воинские части

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда г. Львов.

Военная прокуратура провела расследование о злоупотреблении должностными лицами Нацгвардии служебным положением при осуществлении государственных закупок продовольствия для нужд воинских частей и подразделений НГУ, говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2017-2019 годов командование Центральной базы обеспечения закупало в военную часть 3078 в Киеве рыбные и мясные консервы, которые затем распределялись по частям во Львове и Золочеве. Стоимость закупок в течение 3-х лет составила 70 млн грн.

Отмечается, что под видом других марок нацгвардейцам поставляли некачественную продукцию "Бугского консервного завода".

"Закупленные военной частью 3078 рыбные консервы и мясная продукция были приобретены контрагентами в ООО "Бугский консервный завод "под видом других торговых марок, причем экспертные выводы на поставленные партии товаров не соответствовали реально поставленной продукции, что свидетельствует о ее ненадлежащем качестве, количестве (вес) ингредиентов и несоответствие реальному сроку хранения", - отмечается в судебном производстве.

Отмечается, что досудебное расследование установило, что должностные лица перечисляли бюджетные средства консервному заводу "с целью дальнейшего хищения бюджетных средств и их легализации".

"Недоброкачественная продукция приводит к отравлению военнослужащих, снижению их боевой готовности и нанесению экономического ущерба государству", - отмечается в ходатайстве.

Судья выдал следователям разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые содержат банковскую тайну должностных лиц, фигурирующих в деле, с возможностью изъятия (осуществление выемки) оригиналов и других документов, необходимых следствию, говорится в сообщении.