NASA откроет орбитальную станцию для туристов

7 июня, 2019, 20:27

Американское космическое агентство сообщило, что откроет орбитальную станцию для туризма и других коммерческих мероприятий

Об этом сообщает BBC .

"NASA открывает Международную космическую станцию для коммерческих возможностей и продает эти возможности, чего мы никогда раньше не делали", - заявил главный финансовый директор агентства Джефф ДеВитт.

Отмечается, что NASA позволит туристам посещать МКС с 2020 года. Ежегодно планируется организовывать не более двух коротких частных миссий космонавтов

NASA объявило, что частным космонавтам позволят совершать путешествия на МКС продолжительностью до 30 дней. Туристы будут путешествовать на американских космических кораблях.