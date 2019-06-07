Нардеп Мосийчук через суд хочет запретить Марш равенства в Киеве

7 июня, 2019, 13:46

Народный депутат Игорь Мосийчук просит Окружной административный суд Киева запретить проведение Марша равенства в Киеве

Об этом Игорь Мосийчук написал в Facebook.

"Сказал - сделал! Вчера, с Божьей помощью, подал в Окружной административный суд г. Киева иск к КГГА, в котором требую запретить проведение гей-парада в центре столицы 23 июня и в любой другой день", - отметил нардеп.

Он назвал марш противоречащим христианской морали, который травмирует психику украинских детей и оскорбляет всех украинцев.

"Судебный запрет гей-парада не только морально защитит маленьких украинцев от влияния извращенцев и дегенератов, но и защитит их самих от разъяренных традиционалистов!" - подчеркнул нардеп.

Сейчас суд решает, открывать производство по иску Мосийчука, сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

Истец просит признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по поводу несовершения действия на запрет проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд" и просит суд вынести решение о запрете его проведения, говорится в сообщении.