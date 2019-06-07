На выезде из Киева Lanos влетел в отбойник, есть пострадавший

7 июня, 2019, 10:11

В Оболонском районе на выезде из Киева (ул. Богатырская) Lanos влетел в отбойник, вероятно, из-за скользкой дороги

Об этом сообщают Стражи Еспресо.

По предварительной информации, на скользкой дороге водителя занесло, он не справился с управлением. Из-за этого авто боком влетело в отбойник.

От столкновения машине вырвало левый бок и отбросило на несколько десятков метров.

Также сообщается, что в момент ДТП в Lanos находилось 4 человек, госпитализация понадобилась только водителю. Его с переломом руки забрала "скорая".

На месте работают следователи, которые и будут выяснять обстоятельства дорожного происшествия.