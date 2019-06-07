На уровне 55-го этажа: в Лондоне представили концепт бассейна на крыше небоскреба

7 июня, 2019, 11:10

Британский производитель бассейнов Compass Pools представил концепт небоскреба Infinity London, на крыше которого хотят разместить "Бассейн бесконечности"

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

По плану бассейн должен быть на крыше 55-этажного здания в центре Лондона. В Compass Pools заявляют, что этот небоскреб будет единственным в мире небоскребом с бассейном с обзорностью в 360 градусов. Кроме стеклянных стенок, у него будет также прозрачное дно, поэтому снизу можно будет увидеть небо и пловцов.

Авторы проекта не хотели, чтобы у бассейна была обычная лестница, чтобы не портить общее впечатление. Вместо этого со дна бассейна должны выдвигаться винтовые лестницы, которые будут поднимать людей на поверхность. Конструкция предусматривает, что дыхание задерживать не нужно.

Точное местоположение небоскреба Infinity London, на крыше которого будет бассейн, пока неизвестно, как и дата начала строительства. Возможно, его строительство начнут в 2020 году.