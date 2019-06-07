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Espreso.tvОбществоНа трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и маршрутка

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и маршрутка

На трассе Киев-Чоп в Ривненской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции области.

Авария произошла в пятницу около 5 вечера в селе Бабин Гощанского района. В результате аварии травмирован водитель КамАЗа, его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.

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