На поляне, с шаурмой и вином: Зеленский неформально пообщался с медиа

7 июня, 2019, 21:01

Президент Зеленский встретился с медийщиками в резиденции "Залесье"

Об этом сообщила заместитель шеф-редактора ДетекторМедиа Светлана Остапа в Facebook.

Встреча президента с медийщиками была неформальной, журналистка поделилась подробностями встречи в "Залесье".

"Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника, вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планы", - отметила Остапа.

Она подчеркнула, что журналисты во время встречи задавали много вопросов.

"Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст ее на 100 дней президентства. Посмотрим", - написала она.

По словам журналистки, желание работать не в АП, а в другом помещении у Зеленского не пропало.

"Ну, и, конечно, не обошлось и без разговоров об Общественном, которое называл и президент, и "добрые" коллеги из коммерческих медиа, то государственным, то одним каналом, которому выделили миллиарды, а рейтинг меньше единицы", - отметила она.

Попередников не очень "полоскали", добавила Светлана Остапа.