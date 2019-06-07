На Львовщине чиновник патрульной полиции требовал $2,5 тыс. от водителя, но попался ГБР

7 июня, 2019, 08:13

Начальника сектора реагирования патрульной полиции Сколевского отделения во Львовской области задержали при получении $2500 от водителя за непривлечение к ответственности

Об этом сообщает пресс-служба ГБР .

По данным следствия, за эти средства чиновник патрульной полиции обещал не привлекать водителя к уголовной ответственности по факту ДТП.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды в соответствии с ч. 3 ст. 368 УК (от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества)

Сейчас продолжаются следственные действия.