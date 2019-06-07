На Луганщине двое трактористов подорвались на мине

7 июня, 2019, 19:07

Трактористы, работавшие на поле между г. Попасная и с. Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

"Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - написал Клименко.

Отмечается, что сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской Центральной районной больницы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное.