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Espreso.tvОбществоНа Луганщине двое трактористов подорвались на мине

На Луганщине двое трактористов подорвались на мине

Трактористы, работавшие на поле между г. Попасная и с. Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

"Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - написал Клименко.

Отмечается, что сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской Центральной районной больницы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное.

 

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