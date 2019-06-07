На Киевщине пропал самолет с 3 людьми на борту, - СМИ

7 июня, 2019, 17:20

Самолет, принадлежащий аэроклубу "Чайка" пропал в Киевской области с тремя людьми на борту

Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"По предварительной информации, пропал самолет, на борту которого находятся три человека. Самолет принадлежит аэроклубау "Чайка", все остальные обстоятельства выясняются", - отметила Рубан.

В то же время, по информации источников УНН, самолет упал на 19-м километре Житомирского шоссе возле спортивной базы "Святошин".