На Киевщине пропал самолет с 3 людьми на борту, - СМИ
7 июня, 2019, 17:20
Самолет, принадлежащий аэроклубу "Чайка" пропал в Киевской области с тремя людьми на борту
Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"По предварительной информации, пропал самолет, на борту которого находятся три человека. Самолет принадлежит аэроклубау "Чайка", все остальные обстоятельства выясняются", - отметила Рубан.
В то же время, по информации источников УНН, самолет упал на 19-м километре Житомирского шоссе возле спортивной базы "Святошин".