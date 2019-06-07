На кого это рассчитано? В Нафтогазе назвали "странными" скидки Газпрома

7 июня, 2019, 18:21

В Нафтогазе называют "нелепой" предложенную российским "Газпромом" скидку на поставки газа в Украину

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook .

Он прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о готовности РФ начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней.

"Ну и о "скидке", которую они предлагают. Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано?" Нафтогаз "сейчас покупает дешевле в Европе, чем "Газпром" предлагает "со скидкой", - отметил Витренко.

Он напомнил, что "Газпром" с апреля 2018 года не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Украину.

"И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим "Газпром" заплатить за это сотни миллионов долларов. Так что даже не нужны ваши нелепые "скидки", просто выполняйте контракт и решения международных судов", - отметил Витренко.