На фоне судебной тяжбы клиенты ПриватБанка забрали из банка миллионы долларов

7 июня, 2019, 15:45

Вокруг новостей о судах клиенты ПриватБанка забрали из банка около $137 млн ​​и 27 млн ​​евро

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.

"Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф", - отметила она.

По ее словам, на информационный фон реагировали не все. После проигранных Игорю Коломойскому судов деньги забирали в основном в иностранной валюте.

Пахачук отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года, сказала она.