//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа фоне судебной тяжбы клиенты ПриватБанка забрали из банка миллионы долларов

На фоне судебной тяжбы клиенты ПриватБанка забрали из банка миллионы долларов

Вокруг новостей о судах клиенты ПриватБанка забрали из банка около $137 млн ​​и 27 млн ​​евро

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.

"Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф", - отметила она.

По ее словам, на информационный фон реагировали не все. После проигранных Игорю Коломойскому судов деньги забирали в основном в иностранной валюте.

Пахачук отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года, сказала она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

7 июня, 2019 пятница

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать