На фоне судебной тяжбы клиенты ПриватБанка забрали из банка миллионы долларов
7 июня, 2019, 15:45
Вокруг новостей о судах клиенты ПриватБанка забрали из банка около $137 млн и 27 млн евро
Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.
"Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф", - отметила она.
По ее словам, на информационный фон реагировали не все. После проигранных Игорю Коломойскому судов деньги забирали в основном в иностранной валюте.
Пахачук отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года, сказала она.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
- Также ПриватБанк подал иск к бывшему совладельцу банка Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр.
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