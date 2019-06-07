На Донбассе погибли два украинских военных, одиннадцать раненых

7 июня, 2019, 20:06

С начала суток в зоне ООС враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня, двое военных погибли, еще одиннадцать получили ранения

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно в районе села Павлополь, населенного пункта Новогригорьевка, вблизи Марьинки, Гнутова, Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, а именно: в районе населенного пункта Новолуганское, вблизи сел Зайцево, Майское.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще четверо получили ранения, семь военнослужащих получили боевые травмы.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.