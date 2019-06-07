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Espreso.tvМирМитингующие в Кишиневе окружили здание парламента

Митингующие в Кишиневе окружили здание парламента

Сторонники Демократической партии Молдовы собрались на митинг в центре Кишинева, плотным кольцом окружив здание парламента

Митингующие требуют создания парламентской коалиции, выступая против проведения досрочных парламентских выборов, сообщает Укринформ.

Здание парламента охраняется усиленными нарядами полиции и жандармерии, а также отрядами специального назначения. В МВД Молдовы сообщают о трех тысячах манифестантов. Однако, по неуточненным данным и сообщениям СМИ, в митинге принимают участие около 10 тысяч человек.

На прилегающих к парламенту Молдовы улицах замечены пассажирские автобусы и микроавтобусы, которые, по данным молдавских СМИ, доставляют митингующих в Кишинев. Слышны выкрики митингующих.

По результатам парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, в новый парламент вошли Партия социалистов (35 мандатов из 101), Демократическая партия (30), политический блок "ACUM" (Сейчас) (26), партия "Шора" (7) и три независимых кандидата. Для создания парламентского большинства и последующего утверждения правительства необходимы голоса не менее 51 депутата.

Согласно законодательству, если в течение трех месяцев после начала работы парламента нового созыва (отсчет идет от 21 марта) коалиция не создается, то президент имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

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