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Espreso.tvМирМать Илона Маска нарядилась в костюм от украинского дизайнера

Мать Илона Маска нарядилась в костюм от украинского дизайнера

Модель и диетолог Мэй Маск, которая является матерью известного изобретателя и предпринимателя Илона Маска, оделась в костюм от украинского дизайнера

Мама Илона Маска "выгуляла" костюм от украинского дизайнера

ФОТО
 
Об этом в Instagram написала дизайнер Дарья Донец.

"Когда я попросила свою команду попробовать написать Мэй Маск, то ее положительный ответ казалась фантастикой. Мое увлечение ею не имеет границ и, если случится чудо, то я поверю в свою работу еще больше, и это даст силы идти дальше в направлении стрелки моего компаса", - рассказала Донец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дизайнер описывает свои эмоции, когда узнала, что стилисту Мэй Маск понравились образцы. "Я начинаю плакать. И кричу... Мне казалось, что земля уходит из под ног и, что такое не могло произойти со мной... но я здесь, я дышу и это происходит...", - написала женщина.

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