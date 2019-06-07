Мать Илона Маска нарядилась в костюм от украинского дизайнера

"Когда я попросила свою команду попробовать написать Мэй Маск, то ее положительный ответ казалась фантастикой. Мое увлечение ею не имеет границ и, если случится чудо, то я поверю в свою работу еще больше, и это даст силы идти дальше в направлении стрелки моего компаса", - рассказала Донец.

Дизайнер описывает свои эмоции, когда узнала, что стилисту Мэй Маск понравились образцы. "Я начинаю плакать. И кричу... Мне казалось, что земля уходит из под ног и, что такое не могло произойти со мной... но я здесь, я дышу и это происходит...", - написала женщина.