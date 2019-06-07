Кива ушел с поста главы СПУ - баллотироваться в Раду от платформы "За жизнь" Бойко и Медведчука
Об этом сообщает пресс-служба СПУ.
При этом Кива назвал свое решение шагом, чтобы "сшить Украину".
"Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде Оппозиционная платформа "За жизнь". Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину. Вместе мы сможем обеспечить качественную профессиональную работу. Наши политические взгляды совпадают и мы намерены и дальше бороться за социальную справедливость и защищать людей - уже в парламенте", - заявил Кива.
Новым главой СПУ стал глава Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко.
Ранее волонтер Роман Синицын сообщил, что первыми в списке «За жизнь» идут (по порядку) Юрий Бойко , Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак, Вадим Столар, Юлий Иоффе, Юлия Левочкина, Игорь Абрамов, Дмитрий Исаенко, Николай Скорик и Григорий Суркис.
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