Кива ушел с поста главы СПУ - баллотироваться в Раду от платформы "За жизнь" Бойко и Медведчука

7 июня, 2019, 12:11

Илья Кива сложил полномочия главы Социалистической партии Украины и заявил о присоединении к оппозиционной платформе "За жизнь"

Об этом сообщает пресс-служба СПУ.

При этом Кива назвал свое решение шагом, чтобы "сшить Украину".

"Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде Оппозиционная платформа "За жизнь". Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину. Вместе мы сможем обеспечить качественную профессиональную работу. Наши политические взгляды совпадают и мы намерены и дальше бороться за социальную справедливость и защищать людей - уже в парламенте", - заявил Кива.

Новым главой СПУ стал глава Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко.

Ранее волонтер Роман Синицын сообщил, что первыми в списке «За жизнь» идут (по порядку) Юрий Бойко , Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак, Вадим Столар, Юлий Иоффе, Юлия Левочкина, Игорь Абрамов, Дмитрий Исаенко, Николай Скорик и Григорий Суркис.