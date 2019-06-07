Гриневич, Тетерук, Петренко: Гройсман представил команду своей политсилы "Украинская стратегия"
7 июня, 2019, 14:31
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил команду своей политической силы "Украинская стратегия"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В топ-10 команды Гройсмана вошли:
Лилия Гриневич (действующий министр образования);
Эмине Джапаров (первый заместитель министра информационной политики Украины) - будет отвечать за гуманитарный блок, деоккупацию, реинтеграцию территорий;
Александр Саенко (министр Кабмина);
Евгений Нищук (министр культуры);
Павел Петренко (министр юстиции);
Сергей Марченко (экс-заместитель министра финансов, экс-замглавы АП при Петре Порошенко);
Андрей Тетерук (нардеп от "Народного фронта");
Павел Яблонский (секретарь горсовета Виннице);
Виктор Еленский (религиовед, публицист, педагог, доктор философских наук, нардеп от "Народного фронта").