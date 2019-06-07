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Espreso.tvОбществоГриневич, Тетерук, Петренко: Гройсман представил команду своей политсилы "Украинская стратегия"

Гриневич, Тетерук, Петренко: Гройсман представил команду своей политсилы "Украинская стратегия"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил команду своей политической силы "Украинская стратегия"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В топ-10 команды Гройсмана вошли:

Лилия Гриневич (действующий министр образования);

Эмине Джапаров (первый заместитель министра информационной политики Украины) - будет отвечать за гуманитарный блок, деоккупацию, реинтеграцию территорий;

Александр Саенко (министр Кабмина);

Евгений Нищук (министр культуры);

Павел Петренко (министр юстиции);

Сергей Марченко (экс-заместитель министра финансов, экс-замглавы АП при Петре Порошенко);

Андрей Тетерук (нардеп от "Народного фронта");

Павел Яблонский (секретарь горсовета Виннице);

Виктор Еленский (религиовед, публицист, педагог, доктор философских наук, нардеп от "Народного фронта").

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