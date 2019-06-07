Фирташа в июле могут экстрадировать в США - СМИ
Об этом говорится в письме адвоката Фирташа федеральному судье в Чикаго, передает издание NBC News .
Адвокат Дэн Уэбб, представляющий Фирташа, заявил в письме к судье, который, как ожидается, Верховный суд Австрии должен вынести на общественных слушаниях (25 июня) вопрос, будет ли Фирташ передан чиновникам США.
Уэбб пишет: "Хотя невозможно с уверенностью прогнозировать, но австрийские адвокаты господина Фирташа считают, что Фирташ, при нынешних обстоятельствах, может быть экстрадирован еще в первую неделю июля".
Федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса обвиняет Дмитрия Фирташа в том, что он, возможно, подкупил индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.
Его арестовали в Вене в марте 2014 года, затем освободили под залог в $174 млн, и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.