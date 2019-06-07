Фирташа в июле могут экстрадировать в США - СМИ

7 июня, 2019, 08:02

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который в течение пяти лет борется против экстрадиции в США, может вернуться туда в начале июля

Об этом говорится в письме адвоката Фирташа федеральному судье в Чикаго, передает издание NBC News .

Адвокат Дэн Уэбб, представляющий Фирташа, заявил в письме к судье, который, как ожидается, Верховный суд Австрии должен вынести на общественных слушаниях (25 июня) вопрос, будет ли Фирташ передан чиновникам США.

Уэбб пишет: "Хотя невозможно с уверенностью прогнозировать, но австрийские адвокаты господина Фирташа считают, что Фирташ, при нынешних обстоятельствах, может быть экстрадирован еще в первую неделю июля".

Федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса обвиняет Дмитрия Фирташа в том, что он, возможно, подкупил индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

Его арестовали в Вене в марте 2014 года, затем освободили под залог в $174 млн, и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.