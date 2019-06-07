Епифаний предложил проводить встречи с ветеранами
7 июня, 2019, 17:48
7 июня предстоятель Православной церкви Украины Епифаний выступил с инициативой проводить встречи с ветеранами ООС на территории Михайловского Златоверхого собора в Киеве
Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов.
По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, Блаженнейший заверил в полной поддержке церковью деятельности министерства по ветеранов, особенно в области психологической реабилитации и адаптации к мирной жизни, и отметил важность сотрудничества в этом направлении.
Также во время встречи обсудили объем помощи, которую Церковь уже предоставляет украинским ветеранам.