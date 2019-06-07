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Espreso.tvОбществоЕпифаний предложил проводить встречи с ветеранами

Епифаний предложил проводить встречи с ветеранами


фото: zik
7 июня предстоятель Православной церкви Украины Епифаний выступил с инициативой проводить встречи с ветеранами ООС на территории Михайловского Златоверхого собора в Киеве

Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов.

По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, Блаженнейший заверил в полной поддержке церковью деятельности министерства по ветеранов, особенно в области психологической реабилитации и адаптации к мирной жизни, и отметил важность сотрудничества в этом направлении.

Также во время встречи обсудили объем помощи, которую Церковь уже предоставляет украинским ветеранам.

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