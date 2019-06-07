ЦИК позволили не проводить тендер по изготовлению бюллетеней

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Вступил в силу приказ Минэкономразвития, позволяющий Центральной избирательной комиссии временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры (без объявления тендера), говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro.

Отмечается, что министерство предоставило Центризбиркому официальное разъяснение о том, что нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае - избирательные бюллетени). Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Следовательно, у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней.

Сейчас ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным парламентским выборам 21 июля, говорится в сообщении.

Справка.

Минэкономразвития - центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере публичных закупок (Уполномоченный орган). Согласно закону "О публичных закупках", Уполномоченный орган дает рекомендации по применению законодательства в сфере публичных закупок.