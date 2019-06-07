ЦИК позволили не проводить тендер по изготовлению бюллетеней
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Вступил в силу приказ Минэкономразвития, позволяющий Центральной избирательной комиссии временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры (без объявления тендера), говорится в сообщении.
Отмечается, что отныне ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro.
Отмечается, что министерство предоставило Центризбиркому официальное разъяснение о том, что нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае - избирательные бюллетени). Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Следовательно, у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней.
Сейчас ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным парламентским выборам 21 июля, говорится в сообщении.
Справка.
Минэкономразвития - центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере публичных закупок (Уполномоченный орган). Согласно закону "О публичных закупках", Уполномоченный орган дает рекомендации по применению законодательства в сфере публичных закупок.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.
- 21 мая ЦИК обратилась к президенту, парламенту и Кабмину относительно основных организационных мер по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
- 27 мая в ЦИК заявили, что из-за нехватки времени, не укладываются в сроки, предусмотренные законом "О выборах народных депутатов", провести закупку всего необходимого.
- В ЦИК призвали Верховную Раду принять законопроект президента Зеленского о публичных закупках.