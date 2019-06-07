Боевики "глушат" беспилотники, чтобы скрыть перемещение запрещенного вооружения
Об этом шла речь во время брифинга Министерства обороны.
Спикер ведомства Александр Мотузяник со ссылкой на разведку сообщил, что боевики осуществляют радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотниками. В частности, это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенных вооружений и военной техники.
При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установление препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода.
В разведке уточнили, что командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению. В частности, продолжаются интенсивные отработки вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.
Добавим, что миссия ОБСЕ продолжает фиксировать тяжелое вооружение боевиков. Так, 4 июня БПЛА СММ обнаружил 22 реактивные системы залпового огня около населенного пункта Хрустальный, а 2 июня было зафиксировано 47 танков на полигоне в Тернового и 22 танка, 18 единиц буксируемых артиллерии и 9 единиц самоходной артиллерии на полигоне у Мирного.