Боевики "глушат" беспилотники, чтобы скрыть перемещение запрещенного вооружения

7 июня, 2019, 16:22

На Донбассе боевики подавляют каналы электронного управления беспилотниками, чтобы скрыть факт перемещения запрещенных Минскими договоренностями военной техники и вооружения

Об этом шла речь во время брифинга Министерства обороны.

Спикер ведомства Александр Мотузяник со ссылкой на разведку сообщил, что боевики осуществляют радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотниками. В частности, это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенных вооружений и военной техники.

При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установление препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода.

В разведке уточнили, что командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению. В частности, продолжаются интенсивные отработки вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.

Добавим, что миссия ОБСЕ продолжает фиксировать тяжелое вооружение боевиков. Так, 4 июня БПЛА СММ обнаружил 22 реактивные системы залпового огня около населенного пункта Хрустальный, а 2 июня было зафиксировано 47 танков на полигоне в Тернового и 22 танка, 18 единиц буксируемых артиллерии и 9 единиц самоходной артиллерии на полигоне у Мирного.