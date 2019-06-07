Авария катера в Будапеште: количество погибших возросло до 19
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию.
На данный момент обнаружены тела четырех жертв аварии. Продолжаются поиски восьми туристов из Южной Кореи и одного члена экипажа судна.
Для подъема судна со дна Дуная будут использовать огромный плавучий кран.
Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.
На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считался пропавшим без вести.
Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.
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