Авария катера в Будапеште: количество погибших возросло до 19

7 июня, 2019, 10:34

Число погибших в результате аварии прогулочного катера с туристами в Будапеште возросло до 19 человек

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию.

На данный момент обнаружены тела четырех жертв аварии. Продолжаются поиски восьми туристов из Южной Кореи и одного члена экипажа судна.

Представитель спасательной команды Нандор Ясенский рассказал, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. По его словам, подготовка будет завершена к пятнице.

Для подъема судна со дна Дуная будут использовать огромный плавучий кран.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считался пропавшим без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.