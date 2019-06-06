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Espreso.tvОбществоЗатонувшее судно в Венгрии: украинский капитан может быть причастен к еще одной аварии, - СМИ

Затонувшее судно в Венгрии: украинский капитан может быть причастен к еще одной аварии, - СМИ

Украинский 64-летний капитан, который руководил судном, что столкнулось с катером в Будапеште, мог быть причастен к аварии в Роттердаме

Об этом сообщает венгерская прокуратура, передает Укринформ.

"Пока неясно, какую именно аварию подразумевает венгерская прокуратура. Венгры не дают дополнительных объяснений. Но отмечается, что судно той же компании повлекло столкновение в порту Роттердама в апреле. Семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

 

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