Затонувшее судно в Венгрии: украинский капитан может быть причастен к еще одной аварии, - СМИ
6 июня, 2019, 19:39
Украинский 64-летний капитан, который руководил судном, что столкнулось с катером в Будапеште, мог быть причастен к аварии в Роттердаме
Об этом сообщает венгерская прокуратура, передает Укринформ.
"Пока неясно, какую именно аварию подразумевает венгерская прокуратура. Венгры не дают дополнительных объяснений. Но отмечается, что судно той же компании повлекло столкновение в порту Роттердама в апреле. Семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 30 мая в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туристов. Погибли как минимум семь человек.
- Позже стало известно, что капитаном корабля, который врезался в затонувший в Венгрии теплоход, был украинец.
- 30 мая полиция Венгрии задержала капитана круизного теплохода.
- 1 июня капитана арестовали. Ему инкриминируют несоблюдение правил безопасности.