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Espreso.tvОбществоЗакрыли дело об уклонении Шустера от уплаты налогов, - адвокат

Закрыли дело об уклонении Шустера от уплаты налогов, - адвокат

Государственная фискальная служба закрыла дело против журналиста Савика Шустера об уклонении в уплате налогов

Об этом сообщил Lb.ua адвокат Шустера Ярослав Романчук.

"Уголовное дело закрыто за отсутствием состава преступления", - сказал он.

Адвокат пояснил, что 5 июня он получил ответ на свой запрос от следственных органов ГФС о закрытии уголовного производства из-за отсутствия состава преступления в действиях Шустера. Хотя решение суда, которым было отменено налоговое решение о взыскании более 13 млн гривен, было вынесено еще в декабре 2017 года.

  • ГФС в 2016 году, из-за письма которой Шустер был лишен права на работу в Украине, предположила, что он уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ему аннулировали разрешение на работу в Украине. Однако запрет на трудоустройство Шустера снял суд.
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