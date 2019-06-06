Закрыли дело об уклонении Шустера от уплаты налогов, - адвокат

6 июня, 2019, 22:36

Государственная фискальная служба закрыла дело против журналиста Савика Шустера об уклонении в уплате налогов

Об этом сообщил Lb.ua адвокат Шустера Ярослав Романчук.

"Уголовное дело закрыто за отсутствием состава преступления", - сказал он.

Адвокат пояснил, что 5 июня он получил ответ на свой запрос от следственных органов ГФС о закрытии уголовного производства из-за отсутствия состава преступления в действиях Шустера. Хотя решение суда, которым было отменено налоговое решение о взыскании более 13 млн гривен, было вынесено еще в декабре 2017 года.